Nistri: “Nuova caserma non è un vezzo ma il luogo d’incontro tra Stato e cittadini”

«Una nuova caserma non è un vezzo, un lusso logistico o estetico ma un modo per poter meglio operare e meglio servire la cittadinanza. Qui il cittadino incontra lo Stato». Con queste parole il generale Giovanni Nistri, Comandante generale dell’Arma dei carabinieri,ha voluto inaugurare la nuova caserma di via Bellini a Busto Arsizio. «Ci sono voluti vent’anni ma oggi dobbiamo essere orgogliosi senza guardare al passato. È stato fatto un grande lavoro e il risultato è ottimo» – ha commentato il sindaco Emanuele Antonelli».

Galleria fotografica L'inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri di Busto Arsizio 4 di 36

Un edificio imponente per il quartiere in cui è inserito, con le facciate di mattoni rossi (stile diffuso a Busto Arsizio) e finestre alte e strette. La caserma si sviluppa su due piani ed è composta da locali ampi e luminosi. Al suo interno sono state approntate anche una stanza per i bambini piena di giochi e uno spazio protetto per le donne maltrattate, curato dall’associazione Soroptimist.

A fare gli onori di casa un emozionato e felice maggiore Marco D’Aleo, comandante della Compagnia di Busto Arsizio che ha seguito tutte le fasi del trasloco, insieme al sindaco Emanuele Antonelli (con il doppio ruolo di presidente della Provincia). Il comandante provinciale Claudio Cappello si è prodigato per tutto il tempo alla cura del cerimoniale insieme al comandante del reparto operativo Federico Ninni.

IL RACCONTO DELLA CERIMONIA IN DIRETTA

Alla cerimonia hanno preso parte anche l’ex-sottosegretario agli Interni Stefano Candiani, che firmò l’atto con cui il governo si impegnava a pagare l’affitto per la nuova caserma, l’ex-sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, il deputato della Lega Matteo Bianchi e l’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri. Presente al completo la giunta comunale bustocca, il sindaco di Varese Davide Galimberti, il prefetto Enrico Ricci, sindaci e assessori dei comuni che ricadono nel territorio della Compagnia e molti consiglieri comunali di Busto Arsizio.

LA LUNGA STORIA DELLA CASERMA DI VIA BELLINI