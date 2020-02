Una notte psych pop al Circolo Gagarin

A febbraio, si sa, abbiamo già smesso di ricordare l’estate precedente e siamo pronti a fantasticare su quella futura. Per questo per la NeverWas Radio Night del 15 febbraio al Circolo Gagarin, vedrà sul palco due band dal sound caldo e avvolgente come una notte di luglio.

Due progetti musicali giovanissimi ma che stanno già facendo ampiamente parlare di loro. Liquidi e cangianti, come l’acqua vicino alla quale sono entrambi cresciuti. Acqua salata per Eugenia Post Meridiem, tra Genova e Lisbona, e acqua dolce per i Goldfish Recollection, tra il Lago Maggiore e quello di Varese.

EUGENIA POST MERIDIEM

Soul, indie, folk e una marcata propensione per la psichedelia, il tutto passato sotto la lente degli anni 90 più ruvidi. Eugenia Post Meridiem prende forma nell’estate 2017 dall’incontro di Eugenia (voce, chitarra) con Matteo (basso), Giovanni (chitarra solista, tastiere) e Matteo (batteria, percussioni). Eugenia compone i suoi brani a Lisbona per poi tornare in Italia a completare il lavoro con la band. Dopo un bel numero di live a Genova e nella riviera ligure, gli EPM iniziano a girare tutt’Italia venendo accolti nei migliori club e festival (MiAmi, GOA BOA, Linecheck, Home Festival …). L’11 Ottobre 2019 è uscito il loro primo album “In Her Bones” per l’etichetta milanese Factory Flaws, con cui si aggiudicano al presenza all’ Eurosonic Festival (NL) e al Ment Festival (SL).

GOLDFISH RECOLLECTION

Un EP autoprodotto all’attivo e tante belle idee: I Goldfish Recollection sono un concentrato di indie rock, reggae e psichedelia. Quando li senti suonare ti pare di intravedere in lontananza l’Oceano Pacifico e le sue spiagge infinite, ma i quattro non sono nè Californiani nè Australiani – anzi – scrivono e vivono tra i sette laghi e sono una delle proposte musicali più interessanti del nostro territorio. Dopo la bella esibizione sul palco del NeverWas Radio Fest 2019, li abbiamo rivoluti con noi alla NeverWas Radio Night di febbraio, per farci sognare di luoghi lontani e serate accaldate.

NeverWas Radio Night 5€ (riservato ai soci Arci) 15 febbraio 2020 Circolo Gagarin Concerto dalle 22:00 circa Cucina attiva dalle 19:30