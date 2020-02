“Nuova Orino“, ecco cosa abbiamo fatto

Riceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo consigliare Nuova Orino

Oltre al noto coinvolgimento della maggioranza nell’approvazione e adozione del De.C.O Lega della Terra, utile alla salvaguardia e promozione delle peculiarità locali, la lista Nuova Orino si è distinta fin dal suo insediamento in una più che attiva quanto responsabile attività consiliare talvolta avallando i progetti della maggioranza, come avvenuto in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio o nell’adesione alla convenzione con il poliambulatorio di Cuveglio, talvolta sottoponendo alla locale assise iniziative autonome in linea con il proprio programma elettorale come avvenuto con la mozione di sensibilizzazione sui danni provocati dall’aborto, bocciata dalla maggioranza di evidentemente difforme concezione etica, a cui comunque presto Nuova Orino darà seguito con l’organizzazione di una giornata informativa e/o di una mostra fotografica rivolta specialmente alle fasce più giovani della popolazione; come avvenuto con la mozione sul coinvolgimento dei cittadini nel controllo del territorio avente come modello, dato il relativo farraginoso quanto nei fatti inconcludente regolamento del “Decreto Maroni” (D.L. 94 del 2009, D.M. 8 agosto 2009) , l’iniziativa della Regione Emilia Romagna sugli assistenti civici (L.R 4/12/03 n.24, D.G.R 14 febbraio 2005 n. 279) avente molte affinità con quanto contemplato nella legge regionale lombarda di Polizia Locale n.6 del 2015; bocciata dalla maggioranza intenzionata invece a puntare sul progetto “Controllo del Vicinato” che Nuova Orino giudica piuttosto infruttuoso considerata la già piena competenza degli operatori dei numeri d’emergenza a gestire qualsiasi tipo di segnalazione e la non contemplazione di regolamento nell’impiegare operativamente cittadini volontari fuori domicilio; dato il suo punto di vista N.O ha in programma d’organizzare specifici incontri informativi coinvolgendo anche associazionismo di settore.

Altri impegni degni di nota dei consiglieri della “famiglia tricolore” sono la condivisione del nascente progetto “Ecomuseo e sviluppo del territorio” e ad una forte attenzione sui risvolti derivanti dal cambio di gestione dei locali della ex Pro Loco (…).

Lista Nuova Orino