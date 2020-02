Perini si conferma campione italiano indoor

E’ ancora Lorenzo Perini il campione d’Italia sui 60 ostacoli. (Foto Facebook –Federazione Italiana di Atletica Leggera)

Negli assoluti indoor che si stanno svolgendo ad Ancona l’ostacolista saronnese dell’Aeronautica ha vinto una finale tiratissima.

Nella corsa a eliminazione – falsa partenza ed eliminazione per Hassane Fofana e caduta per Mattia Montini e Francesco Ferrante – , il campione in carica Lorenzo Perini si conferma tricolore, con il suo miglior tempo stagionale: 7.72.

Al secondo posto il classe 1999 del Cus Insubria Chituru Ali con 7.90.