Due ori per l’OSA Saronno: Gissi domina nel martello ai Master di Ancona
La stagione invernale dell’atletica master si chiude con risultati molto positivi per gli atleti della società saronnese
Si chiude con due medaglie d’oro la stagione invernale di Alessandro Gissi, atleta dell’OSA Saronno, protagonista ai Campionati Italiani Master di Ancona, appuntamento che ha riunito le competizioni indoor e quelle dedicate ai lanci.
Gissi ha conquistato la doppietta nella categoria SM40-45, imponendosi sia nel lancio del martello con la misura di 47,42 metri, sia nel martello con maniglia indoor, dove ha ottenuto il primo posto con 13,26 metri.
Un risultato che conferma il buon momento dell’atleta saronnese e chiude nel migliore dei modi la stagione invernale delle competizioni master.
Buoni risultati anche per Minorini
A difendere i colori dell’OSA Saronno ad Ancona c’era anche Massimo Minorini, che ha ottenuto il settimo posto nei 60 metri piani con il tempo di 7.72.
Per Gissi è arrivato inoltre un quarto posto nel getto del peso, con la misura di 10,71 metri, a completare un fine settimana ricco di soddisfazioni.
Atletica, passione senza età
I risultati ottenuti dagli atleti dell’OSA Saronno confermano la vitalità del settore master della società e la passione che continua ad animare gli sportivi anche dopo molti anni di attività agonistica.
Una dimostrazione che, come sottolineano dalla società, la voglia di atletica non tramonta mai.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.