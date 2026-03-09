Varese News

Sport

Barbara Martinelli centra il primato europeo nei 400 metri over 60

Ad Ancona l'atleta di Castellanza migliora di 4 centesimi il primato della britannica Mitchell e vince l'oro agli Italiani master indoor

barbara martinelli atletica

La più veloce d’Europa, nella sua categoria sportiva. Barbara Martinelli non finisce di stupire: la castellanzese di classe 1965 ha stabilito il nuovo record continentale Over 60 nei 400 metri piani fermando il cronometro sull’1’04″51.

Martinelli, tesserata per la Pro Patria ARC di Busto Arsizio, ha siglato il primato nel corso dei Campionati Italiani Master indoor che si sono disputati sulla pista di Ancona. Il precedente limite era di 4 centesimi superiori: lo aveva fatto segnare la britannica Virginia Mitchell nel marzo 2023.

Nella stessa occasione Martinelli si è imposta anche negli 800 metri mentre il compagno di squadra Luca Croce Tagliaferro ha vinto nel getto del peso over 45; la Pro Patria ha colto anche un argento con Gianmario Castaldi. Tra le altre società varesotte troviamo anche l’Osa Saronno (oro per Alessandro Gissi nel peso e nel martello con maniglia) e l’Atletica Varese (argento per Marcello Fidanzio nella marcia).

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.