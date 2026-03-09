Barbara Martinelli centra il primato europeo nei 400 metri over 60

La più veloce d’Europa, nella sua categoria sportiva. Barbara Martinelli non finisce di stupire: la castellanzese di classe 1965 ha stabilito il nuovo record continentale Over 60 nei 400 metri piani fermando il cronometro sull’1’04″51.

Martinelli, tesserata per la Pro Patria ARC di Busto Arsizio, ha siglato il primato nel corso dei Campionati Italiani Master indoor che si sono disputati sulla pista di Ancona. Il precedente limite era di 4 centesimi superiori: lo aveva fatto segnare la britannica Virginia Mitchell nel marzo 2023.

Nella stessa occasione Martinelli si è imposta anche negli 800 metri mentre il compagno di squadra Luca Croce Tagliaferro ha vinto nel getto del peso over 45; la Pro Patria ha colto anche un argento con Gianmario Castaldi. Tra le altre società varesotte troviamo anche l’Osa Saronno (oro per Alessandro Gissi nel peso e nel martello con maniglia) e l’Atletica Varese (argento per Marcello Fidanzio nella marcia).