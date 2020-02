Scomparso da casa un 82enne, scattano le ricerche a Lavena Ponte Tresa

L’allarme è scattato nella serata di mercoledì alle 22.30 quando, dopo le prime ricerche, della scomparsa da casa di un 82enne sono stati informati anche i carabinieri.

Si tratta di un anziano residente a Lavena Ponte Tresa del quale non si hanno notizie: l’anziano, secondo la ricostruzione dei carabinieri, è solito uscire verso sera per una passeggiata serale ma non è rincasato: già verso mezzanotte e mezza erano attive un paio di pattuglie della compagnia di Luino e della locale Stazione per la ricerca e stamattina, giovedì 20 febbraio, si è messa in moto tutta la macchina delle ricerche che coinvolge anche i vigili del fuoco che stanno perlustrando l’area con l’elicottero Drago 82.

A terra si muovono invece le squadre di ricerca di vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri.