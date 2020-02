Somma lombardo supera i 18mila abitanti

Somma Lombardo supera quota 18mila abitanti.

Nel 2019 la popolazione è cresciuta di 64 unità contro le 29 del 2018: in totale sono 18.012 – 8.796 maschi e 9.216 femmine – i residenti registrati all’Anagrafe comunale al 31 dicembre scorso.

Cala ancora il numero di nuovi nati a Somma Lombardo, 132 contro i 137 del 2018, mentre crescono i morti, 181 contro i 177 del 2018, confermando il saldo naturale negativo (-49). Positivo invece il saldo migratorio con 808 nuovi iscritti contro 695 cancellazioni (+113). I nuclei familiari sono 7696 (+45).

Somma cresce soprattutto per il contributo di persone che arrivano da altre parti d’Italia: i nuovi sommesi iscritti all’Anagrafe per trasferimento da altri comuni italiani sono 648, contro i 597 del 2018, mentre le cancellazioni per trasferimento ad altri comuni italiani sono 504, contro i 567 del 2018. Gli iscritti per trasferimento dall’estero sono 119, contro i 120 del 2018, mentre i residenti cancellati per trasferimento all’estero sono 57, contro i 69 del 2018.

Diminuiscono ancora i residenti stranieri: 1.973 quelli censiti nel 2019 – 917 maschi e 1.056 femmine – pari al 10,95% della popolazione sommese, contro i 1.981 del 2018 e i 2.000 del 2017. La nazionalità più rappresentata a Somma Lombardo – tra un totale di sessantasei – è la Romania (460, +15 rispetto al 2018), seguita da Albania (243, -25), Marocco (225, +5), Pakistan (133, -1) e Cina (128, +17).

Curiosità: nelle settimane scorse si sia parlato anche dell’iscrizione all’anagrafe di Somma Lombardo del pilota canadese Jacques Villeneuve. Nella lista delle nazionalità presenti a Somma il Canada non compare. Il pilota avrebbe comunque presentato i documenti per diventare residente, quindi si aggiungerà probabilmente nel 2020.