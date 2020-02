Spaccio in piazza, in macchina cocaina e una katana

Colti sul fatto mentre spacciano cocaina. Gli agenti della Polizia di frontiera di Luino hanno denunciato due cittadini marocchini mentre vendevano una dose a un quarantenne noto assuntore della zona.

Gli agenti hanno quindi perquisito le vetture dei tre dove hanno recuperato undici dosi di cocaina per 10 grammi complessivi e quasi 300 euro in contanti, ritenuti proventi dello spaccio. Sull’auto del cliente italiano, invece, è stato trovato un pugnale katana di circa 30 centimetri di lunghezza. L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di arma e segnalato alla Prefettura come assuntore: gli è anche stata ritirata la patente. Pochi giorni prima. era stato fermato da una pattuglia della polizia a Mesenzana, da qui il sequestro della vettura.

I due spacciatori sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Varese