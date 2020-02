Università dell’Insubria, in programma due Open Day a marzo

Per mezzo di una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, l’Università degli Studi dell’Insubria ha reso note le date di due Insubriae Open Day in programma a marzo. Gli eventi saranno l’occasione per la presentazione, a tutti gli interessati, dell’offerta formativa proposta dall’ateneo.

Le date degli Insubriae Open Day

Secondo quanto si apprende dal comunicato di Uninsubria, gli Open Day si svolgeranno il 7 e il 21 marzo. L’evento del 7 marzo si svolgerà presso il Campus di Bizzozero (a Varese) mentre quello del 21 marzo è in programma a Como, presso il Chiostro di Sant’Abbondio e il Polo scientifico di via Valleggio. Come accennato in precedenza, nel corso delle due giornate di apertura al pubblico, verrà offerta la possibilità ai partecipanti di ottenere informazioni in merito alla proposta didattica dell’Università degli Studi dell’Insubria, uno dei primi atenei italiani a svilupparsi sulla base di un modello organizzativo che, come spiega il portale specializzato UnidFormazione, prevede la presenza di due sedi principali.

Il programma dell’Open Day di Varese

Per quanto riguarda il programma delle attività previste nei due giorni di Open Day, il sito dell’ateneo ha messo a disposizione le locandine (scaricabili in formato pdf). La giornata di porte aperte al campus di Varese prevede le seguenti attività:

– accoglienza e distribuzione dei kit di benvenuto (8.30);

– ritiro di materiale informativo (dalle 9.00 alle 13.00) presso tutti i punti predisposti;

– visita guidata del Collegio Universitario Carlo Cattaneo (la visita guidata è in programma alle 11.00);

– visita del Palainsubria (dalle 12.00 alle 13.00).

In aggiunta, l’organizzazione logistica prevede specifiche attività in ciascun padiglione:

– Padiglione Monte Generoso: corsi di laurea dell’area medico-sanitaria e scienze motorie, scienze biologiche e biotecnologie, Economia e Management, Giurisprudenza e Scienze del Turismo. Per tutti i corsi sono previsti due momenti di presentazione dell’offerta formativa (dalle 9.00 alle 10.15 e dalle 12.30 alle 14.00) con un’informativa sulle modalità di accesso e svolgimento dei test.

– Padiglione Morselli: Informatica, Ingegneria per la Sicurezza del Lavoro e dell’Ambiente, Chimica e chimica Industriale, Matematica, Fisica, Scienze dell’Ambiente e della Natura, Scienze della Comunicazione, Scienze della Mediazione Interlinguistica e Interculturale, Storia e storie del Mondo contemporaneo.

Il programma dell’Open Day di Como

La giornata di porte aperte del 21 marzo si svolgerà, come detto, in due location separate di Como: il Chiostro di Sant’Abbondio e il Polo Scientifico di via Valleggio. Per il collegamento tra le due sedi è stato predisposto un servizio navetta; l’accoglienza degli studenti, sia al Chiostro che al Polo, è in programma alle ore 8.30 mentre i punti informativi, presso i quali ritirare materiale informativo, resteranno attivi dalle ore 9.00 alle ore 13.00. In base al programma disponibile sul sito dell’ateneo, a ciascuna sede sono state assegnate attività informative e promozionali connesse ad ambiti specifici:

– Chiostro di Sant’Abbondio: Giurisprudenza, Scienze del Turismo, Economia e Management, Scienze della Comunicazione, Scienze della Mediazione Linguistica e Interculturale e Storia e Storie del mondo contemporaneo;

– Polo Scientifico di via Valleggio 11: Matematica, Chimica e chimica Industriale, Fisica, Informatica, Ingegneria per la Sicurezza del Lavoro e dell’Ambiente, Biotecnologie e Scienze Biologiche, Scienze dell’Ambiente e della Natura e i corsi di laurea dell’area medico-sanitaria e Scienze Motorie.

“Per i corsi di laurea in Matematica, Chimica e chimica industriale e Fisica” – si legge sulla locandina del programma di giornata – “è prevista una breve presentazione del corso in aula magna (piano terra) a cui seguono specifiche attività nelle aule dedicate”. Per iscriversi all’evento al quale si intende partecipare è necessario compilare, con i propri dati e le attività di interesse, il form online disponibile sul sito dell’Università dell’Insubria.