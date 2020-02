Vento impetuoso: danni in ospedale

Rami caduti e lamiere spostate. Il passaggio della burrasca su Luino ha creato danni anche all’ospedale di Luino.

Le lamiere di copertura del padiglione centrale si sono mosse . Si è così deciso di limitare l’accesso vietandolo alle vetture. L’ingresso del padiglione è rimasto presidiato fino all’arrivo dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il tetto e provveduto a ripulire la strada interna.

Per tutta la durata delle operazioni, il parcheggio interno è rimasto chiuso mentre una ditta specializzata è intervenuta per sistemare la grondaia pericolante. L’intervento si è protratto per tutta la durata della mattina.