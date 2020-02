Una via per ricordare l’alpino Nelson Cenci

Una via col suo nome ricorderà l’alpino Nelson Cenci. La cerimonia di intitolazione si è tenuta domenica 23 febbraio nel parco dietro l’ospedale di Circolo di Varese in via San Michele del Carso, gremito per l’occasione dai delegati delle sezioni alpine di Varese e della provincia di Brescia

Ufficiale degli alpini decorato con la medaglia d’argento, Nelson Cenci è stato medico primario dell’ospedale di Varese, professore universitario, ma anche scrittore e poeta. Ritirato a vita privata, Nelson Cenci si è poi trasferito a Cologne, in provincia di Brescia, dove si è dedicato alla produzione di vino.

Quando un tumore nel 2012 lo ha portato via, Nelson Cenci ha lasciato un grande vuoto, e la città di Varese ha quindi deciso di ricordarlo con una via intitolata col suo nome. Insieme ai molti alpini arrivati dalle provincie di Varese e Brescia, alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Varese Davide Galimberti.

Ma per il gruppo alpini di Varese questa iniziativa è stata solo il primo passo. Gli alpini hanno deciso infatti di mettersi al lavoro per sistemare il parco che si trova dietro all’ospedale di Circolo e intitolarlo proprio a Nelson Cenci.