Vuoi provare anche tu l’emozione di diventare arbitro di calcio?

Amos, Brendon, Francesco, Gabriele, Lorenzo, Marco, Manuel, Pasquale, Roberto, Riccardo e Vincenzo sono gli undici ragazzi che ad ottobre hanno aderito all’invito della sezione A.I.A. di Gallarate per diventare arbitri di calcio ed hanno già fatto il loro esordio sui campi della nostra provincia nelle scorse settimane.

“Negli occhi di questi ragazzi – ha commentato Maurizio Re, presidente del sodalizio arbitrale della Città dei Due Galli – ho visto un grande entusiasmo e la voglia di iniziare questa nuova esperienza di vita! Già dalle prime lezioni del corso, è stata evidente la loro curiosità ed il loro impegno, che hanno poi confermato con ottime prestazioni già nelle prime gare”.

Per quanti volessero affiancare gli undici nuovi colleghi, la Sezione A.I.A. di Gallarate organizza un nuovo corso per arbitri di calcio, che partirà a metà marzo, sarà totalmente gratuito ed aperto a ragazzi e ragazze dai 15 ai 35 anni di età.

Il corso arbitri, che avrà la durata di circa due mesi, prevederà un esame finale a metà maggio, superato il quale i nuovi arbitri, dopo la meritata pausa estiva, saranno a pronti a fare il loro esordio dall’inizio del prossimo campionato.

Ai nuovi arbitri verranno consegnati gli strumenti del mestiere (fischietto, taccuino e divisa) ed un tesserino di appartenenza all’ Associazione Italiana Arbitri che dà il diritto di assistere gratuitamente a qualsiasi partita di calcio organizzata dalla Federazione Italiana Gioco Calcio.

Per gli studenti delle scuole superiori, inoltre, la partecipazione alle lezioni vale come credito formativo.

Per chi volesse intraprendere questa sfida, verrà organizzata una serata di presentazione del corso venerdì 6 marzo alle ore 21 presso i locali sezionali, in Via San Michele al Carso 5 a Gallarate

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni al corso, è possibile inviare una e-mail a gallarate@aia-figc.it. Inviare un SMS o messaggio Whatsapp al numero 347-9762515 oppure venirci a trovare in sede ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 21 alle 22.30.