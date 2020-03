A spasso nonostante i divieti, denunciata una coppia

Nonostante i divieti per combattere l’emergenza coronavirus, c’è ancora chi non rinuncia alle passeggiate lontano da casa. È successo a Castano Primo, in località Madonna di Grée.

La scorsa mattina una pattuglia della Polizia locale di Lonate Pozzolo ha scoperto una coppia che passeggiava, e ha subito allertato i colleghi di Castano Primo. Giunta sul luogo la pattuglia ha preso atto delle autodichiarazioni rese, nonché del fatto che i due coniugi erano provenienti dal limitrofo comune di Vanzaghello e, seppur stessero passeggiando in una zona fuori dal centro abitato, stavano comunque violando le disposizioni di legge per il contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Pertanto i due coniugi italiani sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’Art. 650 del Codice Penale.