Alfieri: “Nessun problema per rientro in Italia dei frontalieri”

«Negli ultimi due giorni ho lavorato, su segnalazione del presidente dei Comuni frontiera, Massimo Mastromarino, e dei sindacati, per modificare il decreto del Ministero delle infrastrutture sul rientro dall’estero e l’obbligo di quarantena – dichiara il senatore del Partito Democratico, Alessandro Alfieri -. Abbiamo risolto la questione e ora le deroghe sono chiare: i frontalieri al rientro in Italia dopo il lavoro non sono tenuti nè alla comunicazione alla locale azienda sanitaria nè alla quarantena. Abbiamo inoltre ottenuto ulteriori modifiche al decreto per quanto riguarda la mobilità: sono state infatti introdotte indicazioni alle autorità di frontiera per rendere più scorrevole il passaggio del confine dei frontalieri».

«Ora siamo al lavoro per modificare il Decreto economico del Governo – conclude Alfieri- ed estendere anche ai lavoratori italiani nella confederazione elvetica, che non possono lavorare a causa delle restrizioni imposte per fermare il contagio, alcune delle tutele previste per chi in maniera simile in Italia sta subendo lo stop forzato. É già pronto in questa direzione un emendamento a mia firma».