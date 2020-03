Alla guida ubriaco di vino, doppia denuncia

Mettersi alla giuda ubriachi di questi tempi è irresponsabile per diversi motivi: c’è il rischio di poter far male a qualcuno, diffondere il virus e intasare il sistema sanitario nazionale in caso di incidente.

Per questo i controlli dei carabinieri continuano sull’intera rete stradale e nella nottata di oggi, alle ore 03:30, i militari della Stazione di Ternate hanno fermato un’autovettura sospetta che si aggirava nel paese di Varano Borghi.

Gli uomini dell’Arma hanno identificato il conducente, marocchino pregiudicato di 39 anni, il quale non ha saputo fornire una valida giustificazione della sua presenza fuori dall’abitazione a quell’ora di notte.

Durante il controllo i militari si sono resi conto che l’uomo aveva un forte alito vinoso e, per tale motivo, è stato effettuato anche l’alcol test con l’etilometro che ha dato esito positivo.

Immediatamente è quindi scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Varese per l’inosservanza dell’art. 650 c.p. e per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.