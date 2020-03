“Tutto andrà bene“, così il sindaco chirurgo

Lo aveva detto nell’intervista dei giorni scorsi, con la fiducia riposta nelle forza delle parole ma soprattutto con la consapevolezza della scienza: «Vedrete che se ognuno farà la sua parte alla fine ce la faremo, il genere umano è resistente».

Per sottolineare questo concetto il sindaco Danilo Centrella, 49 anni, noto chirurgo specialista in urologia e primario della struttura complessa di Urologia dell’Asl del Verbano Cusio Ossola non ha avuto dubbi e ha “indossato“ lo slogan giustamente di moda in questo momento difficile per la nazione.

Così, prima di entrare in sala operatoria, col camice e le sempre più familiari mascherine, ecco il cartello: “Andrà tutto bene“