Box in fiamme a Malnate, intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti a Malnate nella tarda serata di martedì 3 marzo allertati per un incendio in un garage di via Ravina.

Arrivati sul posto alle 23.30 i vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa. Spente le fiamme e messo in sicurezza il box i vigili hanno appurato che all’interno non erano presenti veicoli ma del materiale di varia natura.