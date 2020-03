Camera di Commercio ricorre allo smart working

Camera di Commercio resta attiva grazie anche al ricorso allo smart working e, per organizzare al meglio il flusso degli utenti e tutelare il benessere di imprese e cittadini, invita ad accedere previo appuntamento allo sportello di Busto Arsizio, unico per ora aperto al pubblico (lunedì-venerdì, ore 8.15-12.45). Questo telefonando allo 0332/295.318 per l’ufficio di Varese e allo 0332/295.385 per quello di Busto Arsizio oppure inviando un’email all’indirizzo infopoint@va.camcom.it