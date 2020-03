Chiuse le piste ciclabili di Lago di Varese, Comabbio e Valle Olona

Niente più passeggiate o giri in bicicletta attorno al Lago di Varese o in Valle Olona. La Provincia ha infatti deciso di chiudere tutte le piste ciclabili di sua competenza per “le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica”.

L’interdizione all’utilizzo e la chiusura di tutte è già operativa e sarà in vigore fino al 3 aprile, salvo eventuali proroghe.

Nello specifico saranno chiuse la ciclabile del Lago di Varese, quella del Lago di Comabbio e anche il collegamento tra le due. Complessivamente saranno dunque chiusi i tratti che attraversano i comuni di Varese, Gavirate, Bardello, Biandronno, Galliate Lombardo, Bodio Lomnago, Cazzago Brabbia, Azzate, Comabbio, Mercallo dei Sassi, Varano Borghi e Vergiate.

Disposta la chiusura anche della ciclabile dell’Olona che attraversa i Comuni di Olgiate Olona, Fagnano Olona, Cairate, Gorla Maggiore, Gorla Minore Gornate Olona, Castelseprio, Solbiate Olona, Castiglione Olona e Lonate Ceppino.

La provincia ha deciso la chiusura anche dei tratti di sua competenza lungo le ciclabili lungo le provinciali 52 e 49 insistenti nei Comuni di Lonate Pozzolo, Vizzola Ticino e Besnate.