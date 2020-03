Cocquio Trevisago, attivazione dei servizi a domicilio

Pr l’emergenza coronavirus anche Cocquio Trevisago attiva il servizio di medicinali e spesa a domicilio

Per supportare le PERSONE ANZIANE e/o considerate A RISCHIO e ridurre la necessità di contatti sociali, il Comune di Cocquio Trevisago in collaborazione con il Gruppo Volontari attiva i seguenti servizi per persone con più di 65 anni, senza rete familiare e/o in situazione di fragilità sociale:

CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO:

telefonare all’ufficio Sociali del Comune – tel 0332 975151 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per segnalare la propria necessità e prenotare il contatto con un volontario che si occuperà del ritiro del denaro in contanti e della ricetta medica, e poi della consegna

del farmaco a domicilio

CONSEGNA GENERI ALIMENTARI:

telefonare all’ufficio Servizi Sociali del Comune – tel 0332 975151 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per prenotare il contatto con un volontario che si occuperà del ritiro della “nota spesa” e del denaro in contanti, e della consegna della spesa a domicilio (unitamente all’eventuale resto di denaro e allo scontrino).

I richiedenti sono invitati a compilare la nota spesa con precisione, indicando il peso del singolo prodotto e la marca (esempi: non indicare genericamente: ACETO, ma: 1 litro di Aceto marca XXYY; non indicare MEZZE PENNE, ma: 1 confezione da 1 kg di pasta Mezze Penne marca XYY).

Non potranno essere utilizzate carte sconto né tessere raccolte punti.

——————————————————————————————————

SI RICHIEDE LA MASSIMA COLLABORAZIONE DA PARTE DEI CITTADINI RICHIEDENTI, CHE DOVRANNO FARE UN USO RESPONSABILE DI QUESTO SERVIZIO E SOLO IN CASO DI REALE ED EFFETTIVA NECESSITA’.