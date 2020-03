Conte: “Il Paese ha bisogno di ciascuno di noi” – Si restringono le misure in tutta Italia

«Fino al 25 marzo chiudono tutte le attività ad eccezione di alimentari, farmacie e servizi essenziali». È questo il passaggio più importante della conferenza stampa che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto nella serata di mercoledì 11 marzo. Provvedimenti che varranno in tutta Italia e non solo in alcune regioni del Nord.

“Governare significa avere uno sguardo a 360 gradi. – Ha esordito il Premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa – Nelle scelte che abbiamo fatto fin qui abbiamo tenuto conto di tutti i valori in gioco. Al primo posto c’è e ci sarà sempre la salute degli italiani.

Solo pochi giorni fa ho chiesto di ridurre gli spostamenti e restare a casa. Ero consapevole che si trattava di un primo passo e non sarebbe stato l’ultimo. So che dobbiamo procedere gradualmente per accettare i cambiamenti richiesti. Questo è il momento di fare un passo in più. Verranno sospese tutte le attività commerciali ad eccezione dei negozi alimentari e delle farmacie. Chiudiamo bar, ristoranti, pub, mense, anche se questi potranno fare consegne a domicilio. Alle attività produttive chiediamo di attivarsi con smart working e comunque dovranno predisporre tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza sanitaria delle persone. I servizi pubblici essenziali resteranno in funzione. Saranno garantite le attività del settore agricolo.

Abbiamo cambiato da poco le nostre abitudini. Questo sforzo porterà benefici tra almeno un paio di settimane. Anche in presenza di un ulteriore aumento dei contagi non prenderemo subito altri provvedimenti e non faremo una corsa cieca verso il baratro.

A breve nominerò anche un commissario delegato per tenere i rapporti con le strutture sanitarie. La persona è Domenico Arcuri che si coordinerà con Borrelli della Protezione civile”

Una decisione arrivata dopo i ripetuti appelli del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che ha subito commentato. “Ha prevalso il buon senso. Il Coronavirus si può contrastare solo con misure rigorose. Sono certo che non solo i lombardi, ma tutti gli italiani, valuteranno positivamente questo provvedimento. Con la consapevolezza che i sacrifici di oggi sono necessari per ripartire più forti domani”.

Sono i social lo strumento di comunicazione più diretto utilizzato anche dal Governo per arrivare alla popolazione. In tarda serata si era attivato anche Andrea Orlando, numero due del Pd che con un tweet aveva anticipato “che il governo assumerà tutte le ulteriori misure necessarie a fronteggiare il contagio sulla base delle indicazione degli organi tecnico-scientifici e del confronto con le regioni”.