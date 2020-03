Il Coronavirus fa chiudere anche “Cucina Barzetti”

L’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha dato un giro di vite alle attività, ristoranti compresi.

Molti gestori di locali stanno pensando se tenere aperti – a orario ridotto come prevede il Dpcm – o chiudere in attesa che l’emergenza sia passata.

Tra chi ha deciso di chiudere c’è lo chef Sergio Barzetti, che ha scelto di abbassare la serranda della sua “Cucina Barzetti” a Malnate.

«Amo questo Lavoro – ha spiegato nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook -, adoro la fatica di questo lavoro e mi mancherà molto nei prossimi giorni, chi fa il nostro mestiere è gratificato nel regalare emozioni, adoriamo i nostri clienti ma adoro e rispetto anche la gente che lavora e collabora con me quindi pensiamo anche a tutelare i nostri dipendenti, le loro e le nostre famiglie. Da domani si pensa al da farsi e pregare che passi tutto in fretta ma per oggi è forse meglio meditare e stare ognuno con le proprie famiglie. Grazie di cuore a tutti».