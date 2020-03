Coronavirus, i postivi a Fagnano Olona sono tre

I positivi a Fagnano Olona salgono ora a tre: è di sabato sera la notizia, data direttamente dal sindaco Elena Catelli via Facebook, di un terzo positivo al Covid-19. P

er ora è in stato di osservazione presso il proprio domicilio, mentre i precedenti due positivi si trovano in ospedale. Stato di osservazione e isolamento domestico anche per altre quattro persone che sarebbero venute in contatto con altri positivi. È in corso come da protocollo la relativa inchiesta epidemiologica, mentre tre giorni fa Catelli aveva attivato il Centro Operativo Comunale come previsto dalla linee giuda della Protezione Civile nazionale.

«Per i cittadini -spiega il sindaco- è disponibile il numero 3488516967 , attivo tutti i giorni dalle 9 alle 13 per richieste di informazione, assistenza domiciliare, fornitura di pasti, medicinali e beni di prima necessità, informazioni sui comportamenti». L’invito è comunque sempre lo stesso: restare a casa e spostarsi solo se necessario.