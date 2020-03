Covid-19, la mappa dei comuni senza contagi

Sono 812, alla data del 29 marzo, i casi positivi al Covid-19 nel territorio della provincia di Varese. Varesenews ha scelto di non censire i singoli casi comune per comune. Questa mappa mostra in verde i territori nei quali ancora non è stato registrato nessun contagio.

I comuni in bianco sono invece quelli nei quali almeno un residente è risultato positivo al tampone. Mentre scriviamo sono 97 su un totale di 138 i comuni del Varesotto nei quali si registra almeno un contagio.

Foto di Vektor Kunst iXimus da Pixabay