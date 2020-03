Danza per bambini alla bottega degli abbracci

Fake news (teoria) e danza per bambini (pratica) sono i prossimi argomenti della Bottega degli abbracci, la diretta facebook del martedì pomeriggio alle ore 18 promesso dalla Libreria Millestorie e in onda sulla sua pagina social.

Ospiti speciali della libraia Laura Orsolini per questa seconda puntata online martedì 31 marzo alle ore 18 saranno Simona Michelon e Lucia Lippolis (per il primo tema) e l’insegnante di danza e fitness Alda Clementi. Sarà lei, con l’aiuto della sua bambina Tea, a proporre esercizi divertenti da fare in casa insieme ai bambini.

“La bottega degli abbracci” nasce da un’idea di Simona Michelon ed è realizzata dalla libraia e scrittrice Laura Orsolini. Si tratta di una una rubrica settimanale di quattro incontri (il primo è in programma per martedì 24 marzo alle ore 18) pensata per mantenere un contatto umano con i lettori per stare un po’ insieme e affrontare un brutto momento come quello che stiamo vivendo.

“Noi restiamo a casa, ma connessi: mantenere relazioni sociali ci permetterà di sentirci meno soli e tenerci ancorati alle nostre passioni, alla nostra vita e quotidianità”.

Appuntamenti del prossimo mese

Martedì 7

Ricci e musica

Saremo insieme al veterinario e autore Massimo Vacchetta che ci parlerà del suo libro “Ninna il piccolo riccio con un grande cuore” e subito dopo parleremo di “Musica e parole” insieme al libraio, editore e dj di Radio TRM, curatore del programma “Amarcord” Luca Malini.

Martedì 15 aprile

Film e serie tv

Sarà ospite della rubrica Giacomo Brunoro, editore, consulente di comunicazione e tra le altre cose membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Veneto Film Festival che ci consiglierà quali serie televisive e film guardare.

