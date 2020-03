“La bottega degli abbracci”, nuova rubrica settimanale

Cucina, animali, musica, fitness, televisione e serie tv. E soprattutto tanto affetto sono gli ingredienti per passare un’ora spensierata con una nuova diretta Facebook: “La Bottega degli Abbracci” sulla pagina della Libreria Millestorie di Fagnano Olona.

Fra i protagonisti dell’appuntamento streaming ci saranno Massimo Vacchetta, il veterinario che dalla sua clinica in Piemonte cura i ricci, e lo chef stellato Tommaso Arrigoni.

“La bottega degli abbracci” nasce da un’idea di Simona Michelon ed è realizzata dalla libraia e scrittrice Laura Orsolini. Si tratta di una una rubrica settimanale di quattro incontri (il primo è in programma per martedì 24 marzo alle ore 18) pensata per mantenere un contatto umano con i lettori per stare un po’ insieme e affrontare un brutto momento come quello che stiamo vivendo.

“Abbiamo tutti paura e la paura si affronta anche con l’affetto. Ci siamo organizzati programmando quattro appuntamenti – spiega la Orsolini – Non so se questa rubrica servirà alle persone, di sicuro servirà a me per sentirmi abbracciata dalle persone a cui voglio bene, che non posso incontrare per via della paura della diffusione del Coronavirus. Noi restiamo a casa, ma connessi: mantenere relazioni sociali ci permetterà di sentirci meno soli e tenerci ancorati alle nostre passioni, alla nostra vita e quotidianità”.

Ecco i primi ospiti: gli chef del ristorante Menzaghi di Bergoro a Fagnano Olona, lo chef stellato Tommaso Arrigoni, Simona Michelon e Lucia Lippolis parleranno di fake news, Alda Clementi di fitness per bambini, Massimo Vacchetta parlerà di ricci, Luca Malini si occuperà di musica e, infine, Giacomo Brunoro suggerirà serie tv.

Come fare per partecipare? È sufficiente collegarsi alla pagina Facebook della Libreria Millestorie il martedì pomeriggio, alle ore 18 a partire dal 24 marzo, con smartphone, pc o tablet.

In ogni puntata ci saranno degli ospiti che, da casa loro, interverranno in qualità di esperti sugli argomenti proposti.

Il programma

Martedì 24 marzo

Uno chef senza sprechi

La prima puntata è dedicata alla cucina. Ad aprire, direttamente dalla cucina del ristorante Menzaghi di Bergoro, gli chef ci proporranno una delle loro ottime ricette. Si prosegue poi con il saluto allo chef stellato Tommaso Arrigoni che verrà presto a presentare il suo libro “Uno chef senza sprechi” per il festival del libro promosso dal sistema bibliotecario di Busto Arsizio.

Martedì 31 marzo

Fake news e danza per bambini

Ne parleremo con Simona Michelon e Lucia Lippolis.

Subito dopo insieme all’insegnante di danza e fitness Alda Clementi e la sua bambina Tea vedremo come proporre esercizi divertenti da fare in casa insieme ai bambini.

Martedì 7 aprile

Ricci e musica

Saremo insieme al veterinario e autore Massimo Vacchetta che ci parlerà del suo libro “Ninna il piccolo riccio con un grande cuore” e subito dopo parleremo di “Musica e parole” insieme al libraio, editore e dj di Radio TRM, curatore del programma “Amarcord” Luca Malini.

Martedì 15 aprile

Film e serie tv

Sarà ospite della rubrica Giacomo Brunoro, editore, consulente di comunicazione e tra le altre cose membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Veneto Film Festival che ci consiglierà quali serie televisive e film guardare.