Nuovi incontri per la Bottega degli abbracci

Sono ripartiti martedì 18 maggio con l’autrice di libri per ragazzi Sara Magnoni e Betty e Chicco Colombo del Teatro dei burattini di Varese gli incontri del martedì pomeriggio della Bottega degli Abbracci, uno spazio ideato da Simona Michelon e avviato in pieno lockdown dalla libraia Laura Orsolini. L’appuntamento si rinnova ogni martedì sera alle ore 18 in diretta sulla pagina Facebook della Libreria Millestorie per mantenersi in contatto e chiacchierare spensierati di libri, cucina, animali, musica, yoga, teatro e serie tv con l’accompagnamento musicale in diretta di Luca Marinoi e ospiti sempre diversi ogni settimana.

“La paura del virus si è presto trasformata in ansia e disperazione per la situazione economica che si è venuta a creare, ci rimangono i rapporti umani e la voglia di continuare a viverre e a sognare”, spiega la titolare della libreria e scrittrice Laura Orsolini rinnovando l’invito a partecipare. È sufficiente collegarsi alla pagina Facebook della Libreria Millestorie dal proprio smartphone, pc o tablet il martedì sera.

In ogni puntata ci saranno degli ospiti che, da casa loro, interverranno in qualità di esperti sugli argomenti proposti.

Di seguito il calendario dei prossimi incontri:

Martedì 26 maggio alle 18 verremo rapiti dai racconti emozionanti di Alessandro Barbaglia che finalmente esce con il suo nuovo romanzo “Nella balena”, edito da Mondadori.

Mercoledì 3 giugno sempre alle ore 18 (attenzione cambia il giorno, non martedì), Laura Orsolini, Luca Malini e Alessandro Pasquinucci presentano “Play” il nuovo romanzo della libraia e scrittrice.

Martedì 9 giugno, sempre alle 18, la finalista alla Selezione premio Bancarella Desirée Cognetti presenta “Una storia che parla di te” con la prof.ssa scrittrice Ilaria Mattioni.

Martedì 16 giugno alle ore 18 lo scrittore Giovanni Molaschi presenta “Storie di libertà per ragazze e ragazzi che inseguono i propri sogni” edito da DeA Planeta insieme a 8tto edizioni, nuova casa editrice dinamica che pubblica autori inglesi. Stefano Catone della casa editrice People ci racconta il suo “Camminare”.

Martedì 23 giugno alle ore 18 una imperdibile chiacchierata con lo scrittore e giornalista Antonio Caprarica.