“La cultura non si ferma”: musei aperti al Sacro Monte

In questo periodo di sospensione di tante attività, molte persone scelgono il Sacro Monte di Varese per fare una passeggiata all’aria aperta, approfittando di un contesto naturale e culturale di indubbio fascino.

Per questa ragione e considerato il meteo favorevole previsto per il prossimo weekend, i musei del Sacro Monte hanno deciso un’apertura anticipata rispetto alla data stabilita.

Sabato 7 marzo e domenica 8 marzo, la Cripta del Santuario, il Museo Baroffio e la Casa Museo Pogliaghi saranno aperti e visitabili dalle ore 10.00 alle 18.00 con orario continuato.

Inoltre, per garantire una maggiore possibilità di visita, le realtà museali saranno aperte anche tutti i giorni della prossima settimana, secondo il seguente orario: da lunedì 9 marzo a venerdì 13 marzo dalle 14 alle 18, sabato 14 e domenica 15 marzo dalle 10 alle 18.

In linea con l’ordinanza regionale, saranno assicurate modalità di fruizione contingentata e tali da non creare situazioni di assembramento. L’ingresso alla Cripta, come da prassi, avverrà con visita guidata ogni ora e per un numero massimo di 12 persone contemporaneamente.

Al Museo Baroffio e alla Casa Museo Pogliaghi, invece, per i visitatori sarà garantita la visita libera ma per un numero tale da garantire le distanze minime tra una persona e l’altra.

I musei seguiranno la bigliettazione ordinaria: ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro, cumulativo per i tre musei (valido sei mesi) 12 euro.