Effetti benefici del coronavirus: “presi d’assalto” Campo dei Fiori e Sacro Monte

Non tutto il male vien per nuocere: a volte, una situazione eccezionale come quella della chiusura delle scuole causata dall’emergenza sanitaria, può aiutare a scoprire o riscoprire luoghi che non ha spesso il tempo di raggiungere, in condizioni normali.

E’ quello, per esempio, che è successo al Sacro Monte e al Campo dei Fiori ieri, mercoledì 4 marzo. Complice una splendida giornata tiepida e di sole, sono state tantissime le persone che hanno scelto di salire nei due punti più in alto del comune di Varese a passare una giornata diversa.

Sono stati cosi tanti, da dare lavoro straordinario anche alla polizia locale, che nel pomeriggio di mercoledì sono saliti per verificare la situazione viabilistica, per consentire il transito dei mezzi pubblici, a causa del traffico intenso e del “parcheggio selvaggio”a causa del gran numero di persone. Una situazione rientrata in fretta, che però ha dato la misura di quanto eccezionale e quasi “festiva” fosse stata la giornata.

«C’era tantissima gente, con un sole meraviglioso: in questi giorni, con la neve e col sole, si faticava persino a venire su. Per fortuna» commenta Laura Orlandi, che gestisce la solitaria Pensione Irma al Campo dei Fiori, che in questi giorni sta vivendo una curiosa “nuova vita invernale”.

Conferma anche Riccardo Santinon, neo consigliere del parco Campo dei Fiori e gestore del Borducan al sacro Monte: «C’è stato un gran movimento, soprattutto ieri – ammette – Probabilmente c’è voglia di aria buona…».

Proprio perchè stare all’aria aperta da un maggiore senso di sanità e sicurezza, i varesini hanno perciò scelto “la nostra montagna” raggiungibile con il bus o con pochi minuti di auto. Una scelta che si rinnova in ogni giorno di sole, e che ha fatto prendere a chi gestisce i musei del sacro Monte una decisione in controtendenza: riaprire le sale – naturalmente con i ritmi e le distanze che impone l’ordinanza – con una settimana di anticipo.

I particolari della notizia saranno presto sul sito del Sacro Monte.