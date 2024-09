A Villa Panza il live set del duo Bellows con Francesca Heart

Ultimo concerto della rassegna musicale “Ars Sonora”, proposta dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in partenariato con il Comune di Varese a Villa e Collezione Panza. Annullato a causa del maltempo, l’appuntamento di domenica 30 giugno con il duo Bellows è stato riprogrammato per domenica 29 settembre alle ore 19.45 nella splendida cornice del giardino all’italiana della Villa, ultimo di un ciclo di tre concerti volti all’esplorazione di sonorità contemporanee in dialogo con la poetica della collezione e con la ricerca del conte Panza, fortemente ispirata al minimalismo americano del Novecento.

L’evento, curato dall’agenzia creativa Threes Production, vedrà esibirsi “Bellows”, live set del duo formato da Giuseppe Ielasi e Nicola Ratti, che proporranno il loro approccio sonoro radicale alla materia sonora realizzato in fase di registrazione. Suoni acusmatici (ovvero di cui non si percepisce l’origine), battiti frattali (che si ripetono nella stessa forma su scale diverse), melodie spettrali, elettronica analogica e nastri sono gli elementi che costituiscono la loro ricerca musicale, pubblicata da etichette quali Shelter Press, Bookmat, Black Truffle, Latendy, Senufo Editions dal 2007 a oggi.

Insieme a loro si esibirà Francesca Heart, artista allieva di Anna Halprin, che integra nei suoi lavori spazio, archeologia e movimento in un’eterogenea pratica artistica composta di coreografie, musiche e installazioni sonore. Parallelamente ai suoi progetti personali, Francesca Heart produce su commissione musiche e coreografie per film ed eventi di moda. Durante l’evento sarà possibile consumare cibi e bevande prodotti da TuMiTurbi.

Nel corso delle serate, si potrà inoltre visitare la mostra “Nel tempo”, curata da Gabriella Belli, che attraverso cinquantanove opere di ventitré artisti della Collezione Panza esplora un argomento tra i più misteriosi e complessi della vita. Tra gli autori esposti: Hanne Darboven, On Kawara, Joseph Kosuth, Jan Dibbets, Walter De Maria, Franco Vimercati, Cioni Carpi, Maurizio Mochetti e Robert Tiemann. La mostra è visitabile fino al 6 gennaio 2025.

Ingressi Villa, mostra, parco e concerto: Intero € 19; Ridotto (6-18 anni) e Studenti (19-25 anni) € 15; Iscritti FAI

e Convenzioni € 12; Persone con disabilità € 6; Bambini (0-5 anni) gratuito.

Ingressi con visita guidata alla Villa, mostra, parco e concerto: Intero € 25; Ridotto (6-18 anni) e Studenti (19-25

anni) € 19; Iscritti FAI e Convenzioni € 16; Persone con disabilità € 10; Bambini (0-5 anni) gratuito.

