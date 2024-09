La Varese Design Week 2024 è dedicata all’Intelligenza Artificiale

L’apertura sarà il 9 ottobre 2024 alle 19.30 con un red carpet e un happening artistico al Gran Cinema Vittoria, in via Bagaini 10, una delle sedi speciali dell’evento 2024, con Max Laudadio testimonial dell’evento.

Tornerà così, per l’ottava edizione, la Varese Design Week, dal 9 al 13 ottobre 2024: incontri, mostre e momenti di discussione e convivialità nel centro cittadino che approfondiscono il tema del design con un focus sulle nuove tecnologie e sull’intelligenza.

A presentare l’edizione 2024 Nicoletta Romano e Silvana Barbato, guide dell’associazione Wareseable che annualmente organizza la rassegna. «Non potevamo non approfondire in questa edizione l’argomento dell’anno, l’intelligenza artificiale, che è entrata di prepotenza anche nel mondo del design – ha sottolineato Nicoletta Romano nella sua presentazione – Dopo l’ultima edizione dello scorso anno, dedicata al tema del green, la VDW 2024 vuole indagare delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale, mettendo in luce la loro implicazione e le relative conseguenze sia in termini lavorativi e progettuali che nei rapporti interpersonali, in particolare tra le giovani generazioni».

«L’intenzione è quella di proporre una riflessione sulle abitudini sempre più legate all’utilizzo esclusivo di medium quali lo smartphone ed il computer a favore di un recupero dell’uso di mezzi più concreti, come lo sguardo e il dialogo – ha aggiunto Silvana Barbato – E per questo è particolarmente interessante la mostra che racconta la storia di questi mezzi, organizzata al cinema Vittoria».

«È particolarmente opportuno il legame tra il design e il tema dell’intelligenza artificiale – ha aggiunto Enzo Laforgia, assessore alla cultura del comune di Varese – Perchè, come il Sarchiapone, tutti ne parlano ma nessuno sa bene cosa sia».

Ben venga quindi un evento «Che mette in dialogo l’innovazione e la cultura, e facendo questo promuove la Provincia di Varese e il suo patrimonio culturale» come ha detto l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso.

Sono cinque le ambientazioni esclusive di quest’anno: l’Ufficio in mostra di Max Laudadio, il Gran Cinema Vittoria, Villa Panza, Lyceum, lo Showroom di ERCO, e due location collaterali, BaseBlu e il Cinema Nuovo.

«Ho deciso di dare la mia disponibilità alla Varese Design Week con grande entusiasmo e certo del successo della manifestazione. Lo spazio che ho messo a disposizione diverrà luogo primario di incontri e di scambio culturale. Considero il design come una delle tante forme artistico-creative che aiutano l’uomo nella sua personale ricerca della bellezza, necessaria per aprirci ad uno sguardo diverso sul mondo, come il teatro, la pittura, la poesia, la musica – Ha sottolineato il testimonial dell’evento, Max Laudadio, in un videomessaggio di saluto – “Ufficio in Mostra” non è solo il posto dove prendono vita tutti i servizi in onda a Striscia la Notizia, ma è anche una mostra permanente di mie fotografie e delle opere visionarie di mia moglie, la crochet designer Loredana Bonora».

Varese Design Week è realizzata con la collaborazione di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo- Fondazione comunitaria del Varesetto, Camera di Commercio e Comune di Varese

INTELLIGENZA ARTIFICIALE PROTAGONISTA NEL PROGRAMMA 2024

Proprio con l’intento di approfondire questo argomento di attualità, sono stati organizzati incontri con designers affermati, tra cui la lectio magistralis che terrà Alberto Alessi presso Villa Panza giovedì 10 ottobre alle ore 18, con l’introduzione di Gabriella Belli, storica dell’arte e curatrice del progetto scientifico di Villa e Collezione Panza.

Inoltre parteciperanno alla Varese Design Week ricercatori scientifici ed imprenditori che si interfacceranno con giovani studenti al fine di poterli supportare e ispirare nella scelta del loro percorso professionale. Questi momenti di scambio, nati con l’intento di favorire connessioni tra persone e competenze, si terranno nell'”‘Ufficio in mostra” di Max Laudadio e presso lo Spazio Lyceum, entrambi nel centro di Varese.

In particolare, dei “Talks for Human People” saranno incentrati sul futuro dell’intelligenza artificiale, con la partecipazione di Frank Raes, Alberto Sanna, Riccardo e Carlo Blumer, Toribio Sosa, Lorenzo Manzoni, Riccardo Monte, Isidoro Cioffi, Nadir Vassena, Giorgio Tartaro e Stefano Zellner. Per questi eventi è prevista la partecipazione attiva degli studenti della Scuola Europea, che vede l’unica sede italiana di questo istituto scolastico internazionale proprio a Varese.

«Ringrazio la Varese Design Week per l’opportunità unica che avranno i nostri studenti di vivere da vicino l’arte e il design – ha commentato il direttore scolastico della Scuola Europea Ariane Farinelle – Circa 20 dei nostri allievi parteciperanno infatti attivamente alla manifestazione»

Da segnalare venerdi 11 ottobre alle 11 allo Spazio Lyceum l’incontro NEFFIE: NeuroEstetica Fotografica tenuto da Alberto Sanna, Direttore del Centro per le Tecnologie Avanzate per la Salute ed il Ben-Essere dello IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, che presenterà per la prima volta a Varese la piattaforma tecnologica che avvicina le persone all’arte attraverso le neuroscienze, l’intelligenza artificiale, la realtà aumentata, i dispositivi indossabili e gli NFT.

Sempre nell”Ufficio in mostra” Max Laudadio, saranno esposti al pubblico gli scatti del progetto fotografico Quattrocchi sul mondo e la mostra permanente di oggetti di design di Loredana Bonora, una delle venti crochet designer al mondo.

La VDW24, inoltre, propone al pubblico la mostra interattiva “Il design del computer_tra storia e intelligenza artificiale” dedicata ai Millennial e alla generazione Z, che illustra la nascita del computer da Olivetti ad oggi attraverso un’esposizione di pezzi rarissimi di design ancora funzionanti. Sarà allestita in una delle sale del Gran Cinema Vittoria.

In alcuni spazi commerciali della città, verranno esposti oggetti di design, come presso lo Showroom di ERCO, azienda leader nella produzione di serramenti in pvc, dove si terrà una mostra di prodotti in marmo dei designer: Diego Vencato, Cristian Visentin, Diego Sferrazza, Dodo Arslan, Yulia Pyanzina, Silvana Barbato, e presso il luxury retail di BaseBlu, nel quale il product designer Stefano Zellner presenterà le sue ultime tecniche di produzione innovative alimentate dall’Al generativa, stabilendo nuove tendenze nel design del prodotto.

L’EVENTO CONCLUSIVO AL CINEMA, COME DA TRADIZIONE

Come evento conclusivo, domenica 13 ottobre alle 10 presso il Cinema Nuovo, avrà luogo il tradizionale petit déjeuner du cinéma, evento ormai storico che viene proposto al pubblico fin dalla prima edizione. E un momento durante il quale vengono offerti caffè e brioches e a cui segue la visione del film I’m Your Man di Maria Schrader, selezionato dal patron del luogo Gabriele Ciglia, recentemente nominato dal fondatore Giulio Rossini. Durante la proiezione, le esponenti del Club des Tricoteuses potranno lavorare a maglio, un’abitudine molto comune oltreoceano e che l’Associazione Varese in maglia, tra i fattivi collaboratori dell’edizione dell’anno, vuole portare alla Varese Design Week.