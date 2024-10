La storia del computer in mostra nella Varese Design Week dedicata all’Intelligenza Artificiale

Dal 9 al 13 ottobre 2024, la hall dell’ex Cinema Vittoria di Varese ospiterà una mostra dedicata al design dei computer, organizzata dall’associazione Varese Retrocomputing nell’ambito della Varese Design Week 2024.

L’evento, intitolato “Il Design del Computer tra Storia e Intelligenza Artificiale“, offrirà ai visitatori l’opportunità di esplorare l’evoluzione estetica e funzionale dei computer che hanno segnato la storia dell’informatica.

La mostra, a ingresso libero, sarà inaugurata il 9 ottobre alle 20 e resterà aperta fino al 13 ottobre con orario continuato dalle 11 alle 20. L’esposizione sarà suddivisa in quattro sezioni tematiche, ciascuna delle quali illustrerà un aspetto distintivo del design informatico, mostrando come l’estetica e l’innovazione tecnologica si siano intrecciate nel corso degli anni. Saranno esposti alcuni dei modelli di computer più iconici, riconosciuti non solo per le loro funzionalità ma anche per il loro impatto visivo e culturale.

Oltre alla mostra di Varese, l’associazione Varese Retrocomputing sarà poi presente il 3 novembre all’edizione 2024 del Brusaporto Retrocomputing, in provincia di Bergamo, con un’esposizione di macchine basate su Z80. In entrambe le occasioni, sarà possibile iscriversi all’associazione e scoprire le iniziative future.