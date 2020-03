L’appello del Comune: “Non affollate l’anagrafe”

Allo scopo di adottare ogni misura utile al contenimento del contagio da coronavirus, tenuto conto delle disposizioni ministeriali in vigore circa la riduzione dell’afflusso e stazionamento dei cittadini all’interno degli uffici pubblici, si invita la cittadinanza a evitare, ove possibile, di recarsi fisicamente presso i Servizi Demografici se non per incombenze non differibili e che richiedono la presenza dell’interessato davanti all’ incaricato comunale.

I cittadini sono anche invitati ad utilizzare tutti i servizi on line usufruibili nell’apposita sezione del sito istituzionale (https://www.comune.bustoarsizio.va.it/index.php/aree-tematiche/servizi-on-line/itemlist/category/1151-servizi-on-line).

Si ricorda, inoltre, che è possibile prenotare il servizio di anagrafe e stato civile (rinnovo della carta d’identità, cambio di residenza, ecc.), entrando nella seguente pagina web del sito istituzionale: https://codaweb.teom.it/COMUNE%20DI%20BUSTO%20ARSIZIO.