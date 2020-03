Lavori a Morosolo, modifica alla circolazione di auto e bus

Lavori alla rete idrica a Morosolo. Dal 9 marzo le operazioni interesseranno la via S. Martino e piazza Giovanni XXIII, tra via Solferino e via Manzoni.

Il tratto di strada interessato ai lavori sarà pertanto interdetto al transito, sia veicolare che pedonale dalle ore 8 alle ore 18.

Nelle stesso orario, (8-18) sarà anche soppresso il servizio autobus, linea M, che sposterà il capolinea presso la stazione FNM (parcheggio stazione): le corse 6,30 – 7,15 – 7,45 – 19,05 – 20,00 partiranno regolarmente da via S. Martino.

Al fine di ridurre il disservizio e agevolare il transito veicolare, da e per Via S. Martino, sarà possibile il passaggio da via Solferino – via Verdi, con circolazione a senso unico alternato regolato da semaforo, sino a termine lavori.