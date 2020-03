L’ex assessore varesino Santinon nel Consiglio di gestione del Parco Campo dei Fiori

Nella seduta del 24 febbraio scorso la Giunta Regionale ha proceduto alla nomina di un membro nel Consiglio di gestione di 22 enti tra parchi regionali e riserve naturali. Nel consiglio di gestione del parco del Campo dei fiori è stato nominato Riccardo Santinon, già assessore all’ambiente nella giunta comunale guidata da Attilio Fontana nel secondo mandato da Sindaco di Varese.

La candidatura di Santinon, – si apprende attraverso una nota stampa – era stata avanzata dal Consigliere Regionale Giacomo Cosentino – capogruppo del gruppo consiliare “Lombardia Italia – Fontana Presidente”- il quale dichiara “Sono contento che Riccardo, su mia proposta, sia stato nominato dalla Giunta all’interno del consiglio di Gestione del parco regionale del campo dei fiori; la sua esperienza in materia ambientale e turistica sarà un valore aggiunto per rilanciare ancor di più tutto il territorio del parco. Da assessore delle giunta Fontana ha lasciato il segno in città e sono sicuro che sarà così anche in questa nuova esperienza”.

Interviene anche Riccardo Santinon: “Sono molto soddisfatto di essere stato nominato consigliere del parco, ringrazio chi mi ha dato questa possibilità dandomi fiducia. Spero di portare il mio contributo al Presidente Barra grazie alla mia esperienza nel turismo e nella valorizzazione dei tesori naturali che abbiamo tanto a cuore”.