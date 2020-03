“Mense scolastiche chiuse e noi come campiamo?”

Buongiorno chi vi scrive è una delle tante donne che in questo particolare periodo in cui le scuole sono chiuse, mio malgrado, sono a casa anche io.

Io sono a casa perché lavoro nelle mense scolastiche e a differenza del personale ATA che lavorerà in questo periodo, noi non lavoriamo. Oltre il danno la grande beffa: a casa non pagate se, come me e gran parte delle mie colleghe, termini ferie, roll e quant’altro.

Ieri dopo esserci informati col sindacato ci siamo sentiti dire “per il momento siamo fascia arancione, non possiamo usufruire degli ammortizzatori sociali“. E io senza il mio pur piccolo stipendio di che cosa campo il mese prossimo? Di questo non si parla, spero con questa mia lettera di poter smuovere qualcosa per noi “fantasmi”operatori di mense scolastiche.

