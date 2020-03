Musica o applausi. Iniziano i flash mob dalle finestre

Sono diverse le iniziative che in questi giorni hanno preso vita per sconfiggere la noia e combattere col sorriso il Covid-19. Tra queste gli striscioni con scritto “Andrà tutto bene”, realizzati dai bambini, fino ai flash mob musicali che dalle regioni più a sud della nostra bella Italia stanno dando voce dai balconi ad una vitalità che non scompare, costretti a rimanere nelle quattro mura di casa.

Dai balconi, dalle finestre e dai cortili privati grandi e piccini si vedono uniti, ognuno dalle proprie abitazioni e alla stessa ora, a cantare in coro quel Canto degli Italiani, attorno a cui Goffredo Mameli dal lontano 1847 ha stretto tutti i nostri cuori, ma anche il famoso testo napoletano “Abbracciame” di Andrea Sannino fino a colmare il silenzio circostante facendo un grosso applauso.

È così che da quelle terre del sud, tramite alcuni video che inevitabilmente hanno fatto il giro del web, l’idea sta risalendo lo stivale: una propone di prendere un qualsiasi strumento in casa e suonarlo, affacciati alla finestra venerdì sera (ore 18), mentre un’altra, che ci sembra essere la migliore per giorno, orario e facilità, invita ad un grosso applauso “per quello che ognuno di noi sta facendo per questa Nazione”, domani (sabato 14) alle ore 12:00. Allora, ci state?