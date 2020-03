Sui balconi gli striscioni dei bambini: “Tutto andrà bene”

Un modo divertente per far passare delle ore tra pennarelli e colori, ma anche un segnale di speranza. Desiree è una mamma di Laveno Mombello che ha deciso di aderire ad una iniziativa nazionale lanciata da PianetaMamma.it e altri siti nazionali e ha realizzato un bellissimo striscione insieme ai suoi bambini.

«Ho pensato fosse un modo carino e divertente per far passare il tempo ai bambini – racconta -. Questo striscione è stato realizzato da mio figlio che ha sei anni e dai figli di mia sorella. Abbiamo spiegato loro, in parole comprensibili, cosa sta succedendo e questo è modo per affrontare queste giornate insieme».

Sul suo balcone quindi, c’è un bellissimo striscione con scritto “Tutto andrà bene”, un grande arcobaleno, la bandiera italiana, dei cuori e una casa. Un bel messaggio, in questo periodo difficile. Desirèe ha invitato le altre mamme a fare la stessa cosa pubblicando un messaggio nel gruppo “Sei di Laveno Mombello se”.

Mandateci le vostre foto a agenda@varesenews.it.