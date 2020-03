Arcobaleni scaccia paura

Un foglio bianco grande, un cartellone, un lenzuolo, quello che trovate. Tutti da riempire con tanti, coloratissimi arcobaleni. È l’idea lanciata dalla scuola per l’infanzia del paese alle famiglie dei loro iscritti, iscrizione che, ovviamente, non preclude la possibilità di partecipare a chiunque voglia aggregarsi.

“Per superare questo periodo un po’ grigio, riempiamo la nostra pagina con i vostri arcobaleni tutti colorati…grazie a voi, ai vostri sorrisi, ai vostri colori… Andrà tutto bene!” questo, infatti, il motto da legare alla realizzazione del disegno a tinte vivaci. Un’occasione per trascorrere del tempo con i propri figli e un’idea ammazzanoia in queste giornate di obbligata pausa dalle normali attività. Un modo per infondere serenità ai più piccoli che, anche se non hanno i mezzi per leggere e comprendere quello che sta accadendo, sicuramente percepiscono a modo loro che qualche cosa è cambiato e, soprattutto, se mamma e papà sono preoccupati.

L’arcobaleno è da sempre un segno di speranza, di allegria e di magia per i più piccini. Ma anche i più grandi non potranno che trarre giovamento da qualche ora passata a pennellare, ridere e, perché no, sporcarsi in compagnia dei loro bimbi.