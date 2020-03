“Andrà tutto bene! Tappezzate i balconi di colori”

Andrà tutto bene! È questa la frase che potrà nei prossimi giorni vedersi per le case, i cortili e le finestre dei bambini di asilo, scuola del Comune di Luvinate.

STRISCIONI COLORATI DA APPENDERE – Questa mattina infatti tutti i giovani alunni saranno informati della nuova iniziativa: realizzare un bell’arcobaleno con la scritta ‘Andrà tutto bene!’ da esporre presso le proprie abitazioni.

FIDUCIA E RESPONSABILITA’ – ‘Un’ondata di fiducia e speranza che può venire dai bambini, insieme ad un forte richiamo alla responsabilità, nello stare a casa secondo le disposizioni delle autorità’. Anche il Comune si attiverà per esporre sulle proprie finestre questo striscione. L’invito per tutti e’ poi quello di fotografare e condividere il più possibile con amici e sui social.



AVANTI CON I COMPITI – Intanto proseguono le attività didattiche a casa. Per i bimbi dell’asilo ogni giorno le maestre inviano degli audio con speciali incarichi: cucinare, realizzare collane, disegnare…gli audio e le realizzazioni dei bambini possono essere seguiti sulla pagina facebook della ‘Scuola Materna di Luvinate’. Per gli alunni della Primaria, tramite il registro elettronico, ogni giorno invece tante attività di rinforzo e di ripasso su molte materie. La scuola non si ferma