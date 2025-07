Lavori stradali in via San Vito a Luvinate per collegare la centrale a biomassa a scuola e comune

Via San Vito a Luvinate è un cantiere. Con la chiusura della scuola e dell’asilo a fine giugno, sono iniziati i lavori di scavo per posizionare le tubazioni che porteranno il calore dalla nuova centrale a biomassa verso comune e scuola. Proprio in questi giorni le squadre sono impegnate per realizzare le opere di collegamento. (foto tratte dalla pag Facebook del Comune di Luvinate).

Nei prossimi giorni, si procederà con il ripristino del ciottolato su marciapiedi e ingressi nell’area di comune, scuole, poste e con l’asfaltura della strada manomessa. Sempre nei prossimi giorni si proseguirà con gli interventi sul corpo della centrale con opere di impermeabilizzazione e lavorazione del relativo serramento.

Nelle scorse settimane erano arrivate le nuove caldaie direttamente dall’Austria e collocate all’interno della centrale. Gli impianti, di ultima generazione, consentiranno l’abbattimento delle polvere sottili, riducendo in modo sensibile anche quelle che normalmente provocano le normali caldaie a metano di case ed edifici.

La caldaia sarà alimentata con legna del Campo dei Fiori grazie agli interventi di sistemazione forestale promossi da ASFO Valli delle Sorgenti l’associazione voluta da Comune di Luvinate e Parco Campo dei Fiori per unire le proprietà pubbliche e private del nostro bosco, combattere il frazionamento fondiario e attivare una gestione dei boschi dopo decenni di abbandono. In questo senso si sta lavorando per la messa in pratica di un primo “Accordo di Foresta” coerentemente alla normativa nazionale delle montagne

Le risorse per i lavori, pari a circa 700.000€, sono state ottenute grazie ad un bando di Regione Lombardia vinto dal Comune.