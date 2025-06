Si è chiuso con una grande festa e con i fuochi d’artificio il Torneo di Luvinate 2025. Una manifestazione che ha animato per 3 settimane gli spazi dell’oratorio tra partite tiratissime, tantissimo pubblico e ottimo cibo grazie alla Pro Loco e agli organizzatori del torneo.

Galleria fotografica A Luvinate il torneo finisce in bellezza dopo 3 settimane di calcio e divertimento 4 di 12

Sabato 28 giugno la finalissima ha visto la vittoria della squadra TEAM RIARMA MAFER, che in finale ha battuto I MAGHI DELLA BIRRA grazie alle prodezze di bomber Mattia Ghizzi (capocannoniere e autore di uno splendido gol in mezza rovesciata in finale), alle parate di Gabriele De Leo (miglior portiere) e alle giocate straordinarie di Pietro Jelmini (miglior giocatore). Per la squadra del bar di Morosolo una doppietta a pochi giorni di distanza, visto che gli arancioni avevano trionfato anche al Morosoccer lo scorso 14 giugno.

Un’edizione che ha visto una grande affluenza di pubblico grazie anche al caldo e al bel tempo. Come ogni anno si è tenuto anche il torneo di bocce amatoriale che ha visto sfidarsi coppie di ogni età.

Un ringraziamento a tutti i volontari e alla Pro loco che ha deliziato le serate con salamelle, patatine, birre e i tipici panini a tema calcistico “4-3-3” e “Fuorigioco”.