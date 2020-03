“Ne usciremo solo uniti come i danzatori dei miti antichi”

La danza delle Gru, del labirinto di Teseo, delle Ninfe, delle Dee, delle Matrone di Angera…

Una danza verso il centro del mondo, il fondo della grotta, la zona più buia, l’aldilà, una danza che insegna la via del ritorno. L’unico modo per trovare l’uscita è addentrarsi nel profondo tenendosi sempre uniti e compiere tutta la danza con le mani allacciate gli uni agli altri, saldamente.

Per uscire bisogna prima giungere insieme al punto più lontano, profondo, oscuro e pericoloso, alla tana del mostro mortale. Solo stando uniti non ci si perde nella folle cecità della paura, solo stando uniti si potrà poi riavvolgere il filo rosso che unisce i polsi dei danzatori, senza spezzarlo mai.

I miti antichi parlano al presente e riguardare quella danza, non solo femminile, mi sembra che la trasformi in una metafora adatta all’oggi. Quella danza mitica sembra dirci che per sopravvivere all’oscurità e tornare alla luce dobbiamo aiutarci l’un con l’altro, arrivare insieme responsabilmente al picco dei contagi, al punto più doloroso e oscuro e contro ogni egoismo pensare tutti al bene collettivo.

Poi lentamente cominceremo a trovare l’uscita, collaborando, ne usciremo forse anche più maturi e consapevoli di come ci siamo entrati. Il ritmo è greco e potremmo danzarla in una moderna modalità virtuale. #iorestoacasa