“Nell’incendio non c’è stata alcuna emissione di diossina”

L’assessore all’ambiente di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ribadisce che nell’incendio avvenuto sabato 21 marzo nella ditta Gallazzi di Gallarate non ci sono state emissioni di diossina. L’assessore, subissato di domande circa la tossicità dei fumi, in questo video ribadisce che non c’è stata alcuna emissione critica nell’atmosfera, affermazione suffragata dai rilevamenti dell’Arpa. «È una fake news».