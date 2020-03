Non solo farmaci e spesa. Gorla Maggiore consegna a casa anche i libri

Farmaci, spesa e perfino libri: in questo momento in cui viene ripetuta costantemente la frase #stateacasa, a Gorla Maggiore si pensa a come offrire ai cittadini più vulnerabili la possibilità di rispettare questa regola, senza rinunciare a prodotti e servizi fondamentali. Sono infatti state attivate tre linee telefoniche che permetteranno ai gorlesi di prenotare la consegna al proprio domicilio di prodotti farmaceutici, alimentari e libri della biblioteca.

Il sindaco Pietro Zappamiglio delinea come si è mossa la macchina organizzativa:

«Nella giornata di ieri (domenica 8 marzo, ndr) ho convocato l’unità di crisi locale: è già la terza riunione che facciamo, la prima aveva coinciso con le prime ordinanze legate all’allarme Coronavirus, il 24 febbraio scorso».

I FARMACI – Il primo tema, quello del farmaco, sarà gestito in partnership con la farmacia del dottor Raimondi Virginio: «consegnare medicinali a casa era un servizio che già loro effettuavano, ma abbiamo chiesto la disponibilità ad ampliare il raggio di azione anche ad altri cittadini e a chi un domani – speriamo di no – dovesse essere in quarantena. Le consegne saranno effettuate direttamente dal personale della farmacia, che ha l’equipaggiamento di protezione individuale e la preparazione adeguati per tutelarsi e tutelare chi li riceverà. Il numero da contattare per richiedere farmaci è lo 0331/618038».

LA SPESA – La seconda questione è relativa alla consegna della spesa alimentare: «Sappiamo che alcuni esercizi si stanno già muovendo per offrire ai propri clienti questo servizio – puntualizza il Primo cittadino – da parte nostra si è pensato di dare un respiro più ampio a questa modalità. I cittadini soli, impossibilitati ad uscire o in situazioni particolari potranno contattare la Protezione civile, la quale verificherà caso per caso, in collaborazione con l’Amministrazione, e si occuperà di consegnare la spesa ai gorlesi che senza un aiuto non saprebbero come fare. Il numero da contattare per richiedere la spesa è il 334/6268593».

I LIBRI – «Infine abbiamo pensato anche a dare un servizio utile a chi è a casa e desidera leggere un libro: visto che da oggi la biblioteca sarà chiusa, i gorlesi potranno chiamare e prenotare un testo. Se disponibile, verrà consegnato al domicilio segnalato, sempre grazie ai volontari della Protezione civile. Il numero da contattare per richiedere il noleggio di libri è lo 0331/614801».

Qualche cittadino, commentando la notizia sui social, aveva ventilato la possibilità che gli aventi diritto al reddito di cittadinanza possano essere coinvolti in queste iniziative, ma Zappamiglio tiene a precisare come la consegna debba essere effettuata solo da personale preparato: «Si tratta di un servizio che il comune di Gorla Maggiore mette a disposizione della comunità e di cui si fa garante: sia gli addetti della farmacia, che i volontari della Protezione civile hanno seguito la formazione richiesta per utilizzare i dispositivi di sicurezza necessari – come guanti e mascherine ad alta protezione -. Senza una preparazione adeguata, non potremmo effettuare questi servizi, né affidarli a semplici cittadini. Ho accolto invece con favore la disponibilità di ex volontari della Protezione civile, ora in pensione, che si sono messi a disposizione: anche loro potrebbero essere coinvolti nelle consegne».

Gorla Maggiore affronta dunque l’allarme Coronavirus pensando ai cittadini più fragili: con le medicine consegnate a casa, del pane fresco e anche un buon libro con cui trascorrere il tempo, lo stare a casa sarà sicuramente più semplice.