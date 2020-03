I numeri del contagio: nel Varesotto sono 359 i tamponi positivi, 21 in più in un giorno

Il bollettino ufficiale di sabato 21 marzo con i numeri del contagio in Regione Lombardia porta a 25.515 i casi positivi registrati dall’inizio dell’emergenza (ieri erano 22.264) con un aumento di 3.251 casi in 24 ore. Per la provincia di Varese i casi positivi sono 359 con un incremento di 21 pazienti rispetto a venerdì.

In tutta la Regione sono 8.258 le persone ricoverate in ospedale con una crescita di 523 pazienti rispetto a ieri e di questi 1.093 sono nei reparti di terapia intensive per Covid. Con altri pazienti e altre patologie sono complessivamente 1.250 i letti complessivamente occupati nei reparti di terapia intensiva. 2.139 sono invece i pazienti dimessi nel corso dell’ultima giornata.

I decessi sono saliti a 3.095, un numero cresciuto di 546 morti in 24 ore.

I casi per provincia

Bergamo 5869 +715

Brescia 5028 +380

Como 452 +72

Cremona 2733 +341

Lecco 818 +142

Lodi 1693 +96

Monza Brianza 1084 +268

Milano 4672 +868

Mantova 842 +119

Pavia 1194 +89

Sondrio 179 +16

Varese 359 +21

Altro/in fase di verifica 592