Coronavirus: tutti gli aggiornamenti in diretta

La diffusione del virus Covid – 19 (coronavirus) in Lombardia e Veneto comporta provvedimenti e decisioni delle autorità per limitare le possibilità di contagio.

Riportiamo qui di seguito gli aggiornamenti in tempo reale, in base alle comunicazioni ufficiali che giungono da Governo, Regione e Comuni

ORE 14.00

Quaranta milioni per acquistare apparecchi tecnologici destanti a potenziare le terapie intensive lombarde e dieci milioni di euro per assumere medici e infermieri per affrontare questa situazione di emergenza. Questi i provvedimenti assunti dalla giunta regionale questa mattina e annunciati dal Presidente Attilio Fontana che ha raccomandato di osservare le misure di igiene e le distanze per non creare assembramenti.

Da ieri, 1 marzo, inoltre, in Regione Lombardia non si paga più il superticket



ORE 13.30

ORE 10.30

“Il collega assessore Alessandro Mattinzoli è risultato positivo al Coronavirus, pertanto, come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità, tutta la Giunta si sottoporrà ai test di accertamento. Per questo siamo stati costretti a rinviare la visita agli

ospedali di Lodi, Codogno e Cremona”. Lo riferiscono in una nota il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera.

ORE 10.25

Secondo caso di contagio in Canton Ticino. Si tratta di un anziano residente nella zona di Lugano-. L’uomo è ricoverato in ospedale in isolamento. È in corso l’indagine per ricostruire i suoi contatti