Cuvio, venerdì partono i 400 test sierologici

Saranno 240 circa i residenti di Cuvio a sottoporsi al test sierologico che partirà domani, venerdì 25 aprile per concludersi sabato.

Gli altri 160 iscritti su base volontaria sono invece residenti nei paesi vicini che per lavoro si spostano nel piccolo centro della Valcuvia che ha seguito le orme di Cocquio Trevisago, primo centro del Varesotto a sottoporre allo screening i residenti.

Per l’occasione Cuvio ha allestito lo spazio della palestra comunale.

«Abbiamo una ventina di volontari del paese fra Protezione civile e Alpini, oltre al personale della Croce Rossa Italiana di Gavirate e sei infermieri professionali che assicureranno la loro presenza per eseguire i prelievi ematici», spiega il sindaco Enzo Benedusi estremamente soddisfatto per la risposta dimostrata dai suoi cittadini.

Non solo per la grande adesione a questa campagna, che addirittura ha “sforato“ le 300-350 adesioni previste (arrivate dunque a 400), ma anche in termini di aiuti concreti per la copertura dei costi.

«Gli alpini del Gruppo di Cuvio ci hanno dato una grandissima mano per la raccolta fondi da impiegare per la copertura dell’operazione, che sarà gratuita per il cittadino, ma anche per le casse del comune senza gravare minimamente sull’erario», ha spiegato il sindaco.

Il prelievo funzionerà così: i cittadini dovranno recarsi all’orario prestabilito fuori dai cancelli della scuola elementare. Si metteranno in fila e compileranno un modulo, verrà loro provata la temperatura prima dell’ingresso nell’edificio scolastico trasformato in ambulatorio.

I risultati arriveranno entro poco giorni e comunque alla data che verrà comunicata dagli addetti. Si parte domattina alle 9 e sabato attorno alle 8.30.

Per info: 0332. 650143.