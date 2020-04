Malpensa, sdoganate 500mila mascherine con procedura rapida

Mezzo milione di mascherine filtranti provenienti dalla Cina – più precisamente dall’area di Shangai – sono state sdoganate con procedura rapida a Malpensa per essere messe a disposizione della Protezione Civile nazionale.

Lo ha comunicato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Malpensa che hanno agito di concerto con la Guardia di Finanza di stanza all’aeroporto della Brughiera. «L’impegno continua incessante – spiegano i responsabili di ADM – volto ad assicurare la priorità nella messa a disposizione di materiale sanitario di vitale importanza per far fronte all’emergenza sanitaria internazionale in corso».